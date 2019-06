O que tem em comum a loucura, a arte e a gastronomia?

Numa conversa informal e divertida à volta da mesa, um chef, um escritor, um psicanalista e um artista plástico irão discutir o que tem em comum a gastronomia, a arte e a loucura. O encontro será esta quarta-feira, dia 19 de junho, das 18h às 19h30, no Palácio Chiado, em Lisboa.

Para esta nova edição da rubrica Conversas no Palácio, o moderador será o escritor de gastronomia Pedro Cruz Gomes (gastrossexual.pt). Para acompanhar Pedro na conversa Loucos ou Artistas? estarão o chef autodidata português José Besteiro, mais conhecido como Joe Best, o antropólogo e psicanalista José Gabriel Pereira Bastos e o artista plástico Sandro Resende, cofundador do Manicómio, projeto social e cultural que procura legitimar artistas portugueses com doenças mentais, cujo objetivo é tirar os antigos pacientes dos pavilhões hospitalares e integrá-los num espaço de coworking.

Para enfim descobrir o que há de comum entre os três, não deixe de participar. A entrada é livre, mas é necessário efetuar uma reserva através do email geral@palaciochiado.pt.

O que? Conversas no Palácio – Loucos ou Artistas? Onde? Palácio Chiado, na Rua do Alecrim 70, 1200-018 Lisboa. Quando? Quarta-feira, dia 19 de junho, das 18h às 19h30. Quanto? A entrada é livre. Reservas: geral@palaciochiado.pt.