O que este novo documentário revela sobre Hillary Clinton

Em What Happened (Simon & Schuster), o livro de memórias que Hillary Clinton publicou em 2017 sobre a sua experiência como candidata do Partido Democrata e candidata às eleições americanas para Presidente dos Estados Unidos em 2016, tivemos acesso a um lado mais íntimo de Clinton, narrado na primeira pessoa. O mundo volta agora a falar desse lado mais reservado desta poderosa figura feminina da política americana com a estreia do documentário Hillary, realizado por Nanette Burstein, que o divide em quatro partes.

Neste documentário, a realizadora reconstrói a história pessoal e profissional de Hillary a par da campanha eleitoral de 2016 (a partir de mais de 2.000 horas de filmagens dos bastidores dessa campanha) de entrevistas com 45 das pessoas próximas de Clinton (dos amigos de infância aos seus auxiliares de campanha, da filha Chelsea, e do marido, Bill) e ainda 35 horas de entrevistas com Hillary. Entre os testemunhos, estão nomes como Barack Obama, Peter Baker, Bernie Sanders, Jake Sullivan, John Podesta, Cheryl Mills, Philippe Reines ou Jennifer Palmieri.

No documentário, Nanette Burstein tenta explicar porque é que as pessoas achavam Clinton tão convincente e, ao mesmo tempo, tão capaz de polarizar opiniões. "À medida que fui aprofundando [Clinton] senti que esta era uma oportunidade para compreender algumas das coisas que mais me interessam, que é a história do feminismo contemporâneo nos Estados Unidos, e a história da política partidária, e de como tudo funciona" revelou Burstein ao The Atlantic. Para fazer essa trajectória, a realizador ancora-se sempre na campanha eleitoral de 2016, e na luta para tentar vencer contra Donald Trump.

Embora não tenha havido qualquer menção às acusações mais sombrias sobre corrupção e escândalo sexual que perseguiram os Clintons, há uma retrospectiva à carreira de Clinton sempre contada de forma polida, clara e de um prisma feminino. Disponível na Hulu.