O que está dentro do ‘saco’ que os nomeados dos Óscares recebem?

Os Óscares tornaram-se sinónimo de glamour, talento e elegância, e, por essa razão, não é surpresa que os sacos distribuídos no evento sejam mais luxuosos do que pode imaginar. Já que apenas alguns dos nomeados vão sair do evento com uma estatueta de ouro na mão, a boa notícia é que este pacote avaliado em 100 mil euros não deixa ninguém de parte. Entre a selecção de presentes estão umas férias de luxo, jóias, assinaturas VIP e até comida.

Veja em baixo a lista dos mais de 50 brindes oferecidos este ano:





- Uma viagem à Islândia, Galápagos, Amazónia, Costa Rica ou Panamá;

- Uma geladeira Yeti Cooler cheia de Jarritos, uma bebida mexicana, em 11 sabores diferentes;

- Sessões privadas de terapia com a especialista Kalliope Barlis;

- Um ano grátis de acesso ao clube Medicine of The Angels;

- Uma garrafa de absinto Junod;

- 10 sessões de exercício físico com o personal trainer de celebridades Alexis Seletzky;

- Uma edição limitada de t-shirts AP4 GooD;

- Um retrato pelo artista John Thoman;

- Umas férias de sete dias no Avaton Luxury Villas Resort, na Grécia;

- Uma edição limitada de Blush, o batom que muda de cor;

- Um tratamento antienvelhecimento;

- 'Jóias' de cacau feitas à mão;

- Um elixir e pasta de dentes da CloSYS;

- Uma refeição para duas pessoas na Flora Farms em Los Cabos, no México;

- Produtos da marca Deluxe Coda Signature, feitos à base de canábis;

- Estadia para duas pessoas durante sete dias e com tudo incluído num retiro de luxo no Golden Door, Califórnia;

- Guloseimas da Good Girl Chocolate;

- Camisolas e produtos da Happiest Tee;

- Produtos de beleza;

- Um secador de cabelo Haircare 10;

- Produtos dentários da Knotty Floss;

- Uma mala para guardar maquilhagem da Kusshi;

- Um conjunto de 15 pestanas falsas da Le Céline;

- Jóias da Millianna;

- Um fim de semana no 3D Wellness Retreat, em Malibu;

- Uma máscara com ouro, soro antioxidante e anti-envelhecimento da MZ Skin;

- Produtos de beleza Nannette de Gaspé;

- Jantar preparado pelo chef da Nest Seekers International;

- Barras proteicas com pretzel de caramelo salgado da Optimum Nutrition- Shampoo, condicionador e produtos de cabelo da Organic Hair Care;

- Um ano grátis da base Oxygenetix Foundation;

- Várias obras de arte da Reian Williams Fine Art;

- Várias velas da Soul Shropshire;

- Limonada da Southern Wicked Lemonade;

- Fragrâncias personalizadas da marca Sue Phillips of Scenterprises;

- Livro The Beauty Book for Brain Cancer deDarren Tieste;

- Suplementos alimentares da marca Tru Niagen;

- Tratamentos de beleza no valor de 30 mil euros de Konstantin Vasyukevich;

- Produtos da Vida Hair Growth;

- Uma subscrição de três meses grátis para a revista de luxo Wall Street Journal;

- Um laço feito à mão da marca ZuZu Kim Couture.