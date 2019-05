O Gentleman’s Market está de regresso este fim-de-semana

O Gentleman’s Market vai instalar-se este fim de semana nas twin towers na zona de Campolide, em Lisboa, com marcas clássicas e produtos únicos direcionados aos homens.

Pensado para um público exigente, o mercado reúne propostas de moda, motores, guilty pleasures, gadjets, aventura e desporto. Depois de descobrir as últimas tendências de estilo ou tecnologia, pode beber-se um copo de vinho ou passar no bar da Martini, comer iguarias no bar de ostras ou almoçar no restaurante de comida saudável. Será ainda possível conduzir karts eléctricos, fazer um test drive de mota e jogar golf.





Para mais informação visite o seu site oficial: http://thegentlemensmarket.com/