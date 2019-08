O escandâlo sexual que envolveu Monica Lewinsky regressa, na série americana ‘American Crime Story’

O canal norte-americano de televisão FX (Fox Extended Networks), anunciou que a muito aguardada terceira temporada de American Crime Story irá recontar o escândalo sexual que envolveu o Presidente dos Estados Unidos da América Bill Clinton e a então estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky. E, como a série trata de crimes, retratará o subsequente processo de acusação contra Clinton pela Câmara dos Representantes norte-americana, que o levou a tribunal – apesar de mais tarde ter sido absolvido de todas as acusações.

Foi em 1999 que a história se tornou pública, na altura Lewinsky tinhas apenas 22 anos e Clinton era 27 anos mais velho. O caso ganhou repercursões imensas perante a imprensa internacional e quase custou o segundo mandato do então presidente. A história da série será baseada no livro de Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Soty of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

Em declarações à Vanity Fair, Lewinsky afirmou que estava hesitante em participar neste projeto, mas que, por outro lado, viu aqui uma oportunidade para contar a sua versão do caso. "As pessoas têm-se apropriado e contado a minha parte nesta história durante décadas", revelou Lewinsky, acrescentando: "Na verdade, só nos últimos anos consegui recuperar totalmente a minha narrativa, quase 20 anos depois".

Será a atriz Beanie Feldstein que fará o papel de Lewinsky na televisão e Sarah Paulson intrepetará Linda Tripp, a funcionária pública que secretamente gravou as chamadas privadas de Lewinsky com o presidente. Por enquanto ainda não se sabe a quem será atribuído o papel de Bill e Hillary Clinton. American Crime Story é uma série de televisão antológica de crimes que teve bastante sucesso nas duas temporadas precedentes, a primeira baseada no crime polémico envolvendo o atleta OJ Simpson (que ganhou 9 prémios Emmy), e no assassinato do designer Gianni Versace, na segunda temporada (esta que foi galordoada com 3 Emmys). A terceira temporada da série tem data de estreia para 27 setembro de 2020, cerca de seis semanas antes das eleições presidenciais norte-americanas.