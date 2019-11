O corpo masculino segundo Alair Gomes

Apesar de se dedicar a várias áreas, Alair Gomes é mais conhecido pelo seu trabalho na fotografia, nomeadamente pelos seus retratos homoeróticos de corpos seminus masculinos, tirados nas décadas de 1970 e 80. Imagens que podemos agora ver, pela primeira vez em Portugal, na exposição "Erotic Icons: fotografias de Alair Gomes- coleção de Renata Phoenix", patente de 17 de outubro a 2 de dezembro no Coletivo 284.

Numa verdadeira tradução do corpo em arquitetura erótico-poética, as suas obras fazem parte das coleções permanentes da Fundação Cartier (Paris), do MOMA (Nova Iorque), da Fundação Itaú Cultural e do Museu de Arte de São Paulo (Brasil), entre outros. Um ávido descobridor do corpo, Alair Gomes deixou mais de 16 mil fotografias reveladas e 160 mil negativos. A "Erotic Icons: Fotografias de Alair Gomes- coleção de Renata Phoenix" é a maior mostra de caráter comercial do artista realizada até à data, sendo raras as suas obras que surgem no circuito de arte à disposição dos colecionadores.

Entre outras coleções, poderá encontrar as séries "Symphony of Erotic Icons" (1966-1978) e "Viagens" (1969), composta por fotografias de estátuas greco-romanas documentadas na primeira viagem de Gomes à Europa, que marcou a sua transição da escrita literária pela fotografia. A estética clássica, focada na força e virilidade do corpo masculino, viria a servir de referência primária para os retratos posteriores do artista. A "Symphony of Erotic Icons", considerada a obra-prima de Gomes, dedica-se integralmente ao nu masculino, estando dividida em cinco movimentos: Allegro, Andatino, Andante, Adagio e Finale. Segundo Gomes, este universo fotográfico procurava "transcender a sua personalidade", numa derradeira ode ao corpo masculino.

Renata Phoenix, a colecionadora que traz a exposição a Lisboa, encontrou a coleção às mãos do artista Maurício Bentes, com quem planeava incorporar as fotografias em projetos futuros, projeto que não se chegaram a realizar devido ao falecimento de Bentes.

Curada pelo diretor de arte Fabio Von der Liebl e pelo jornalista e publicitário Victor Drummond, a exposição foi organizada pela Lisbon Friendly, uma plataforma criativa que reúne conteúdos nas áreas da moda, design, artes, cultura e gastronomia, mais especificamente ao serviço da comunidade LCBTQIA+ lisboeta e de simpatizantes da causa, num lema de inclusão e respeito. O Coletivo 284 é um novo espaço de economia colaborativa em Lisboa que realiza reuniões e encontros entre marcas e clientes, recebendo também outro tipo de eventos, das exposições ao teatro.