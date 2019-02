O Conselho do G7 recebeu prémios Nobel e a atriz Emma Watson para falar de igualdade de género

O conselho contou com Emma Watson, embaixadora da ONU e com vários prémios Nobel numa reunião em que o principal foco foram as propostas para combater a desigualdade de género. Os três prémios Nobel - Denis Mukwege , Nadia Murad e Wided Bouchamaoui – e o advogado e ativista turco, Bóchra Belhaj Hmida juntaram-se à atriz britânica, porta-voz da campanha da ONU contra a desigualdade entre homens e mulheres, HeForShe, juntou-se a prémios Nobel e aos G7, nesta primeira reunião para discutir o tema.

França lidera de momento o Grupo dos 7 (G7), que conta com a Inglaterra, o Canadá, a Alemanha, a Itália, o Japão e os Estados Unidos da América.

A Secretária de Estado para a Igualdade de Género, Marlène Schiappa, anunciou a criação de um fundo mundial de 120 milhões de euros para a "diplomacia feminina". "Vamos transformar este comité num grupo de activistas (…) com ações muito concretas", acrescentou o presidente francês Emmanuel Macron.

O conselho focou-se em três grandes problemas: a educação das raparigas, a violência contra as mulheres e o empreendedorismo feminino. A agenda global dos G7 prevê a criação de várias leis e de códigos de boa conduta que favoreçam as mulheres.

A embaixadora da ONU Mulheres tem no seu currículo humanitário visitas ao Bangladesh e Zâmbia, com foco na promoção da educação das mulheres e crianças.