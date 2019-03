Netflix está a filmar documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann

A Netflix tem apostado fortemente em documentários sobre alguns dos crimes que marcaram a história recente, de The Ted Bundy Tapes a Abducted In Plain Sight. O desaparecimento da menina de três anos, de um apartamento na Praia da Luz, em 2007, é um caso familiar a todos os portugueses. Desde a longa investigação de Gonçalo Amaral à publicação do seu livro, em que especula sobre a culpa do desaparecimento de Madeleine ser dos pais, e ao consequente processo posto por Kate e Gerry McCann, o desaparecimento deu voltas e reviravoltas mas nunca encontrou os culpados ou o paredeiro da menina que agora teria 15 anos.

A busca por Madeleine dura há mais de 12 anos, entre uma parceria das autoridades portuguesas, com a Scottland Yard e a Interpol. Agora a Netflix apostou num documentário ao estilo true-crime, com oito episódios, e entrevistas inéditas a investigadores envolvidos no caso. Os pais de Madeleine, Kate e Gerry, não quiseram fazer parte do filme devido à investigação que está ainda a decorrer com a Polícia Britânica.

O documentário vai estrear em abril deste ano na Netflix.