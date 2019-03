NASA cancela a caminhada feminina por não ter fatos que sirvam às astronautas

O que deveria ter sido um salto gigantesco para as mulheres transformou-se num falhanço quando, na passada segunda feira, 24, a NASA comunicou que tem apenas um fato disponível para uma das astronautas. Assim, Anne McClain terá que abrir mão do seu lugar para um colega do sexo masculino.

Na sua conta no Twitter, McClain explica que, durante uma viagem experimental, verificou-se o tamanho dos fatos espaciais para ter em conta o crescimento no espaço devido à microgravidade: "sou cerca de cinco centímetros mais alta do que quando descolamos". Foi nesse momento que a astronauta percebeu que precisava de um grande ajuste no fato, o que não será possível devido ao tempo que os mesmos demoram a ser confecionados.

A notícia foi recebida com desagrado, mas Stephanie Schierholz, porta-voz da Estação Espacial, respondeu às dúvidas: "neste caso, é mais fácil e mais rápido substituir os astronautas do que reconfigurar o fato".