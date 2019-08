Moda e música: os casais com mais pinta

Moda e Música: os casais com mais pinta

Brigitte Bardot e Sacha Distel | Distel ganhou um Óscar pela sua interpretação do tema musical ‘Raindrops Keep Falling on my Head’. Teve um pequeno affair com Brigitte Bardot, mas a relação terminou depois de esta ter recusado a sua proposta de casamento.