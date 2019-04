Miguel Ângelo despe 60 personalidades portuguesas

O fotógrafo português apresenta Raw.Spective, uma mostra de fotografias de 60 personalidades portuguesas como Cláudia Vieira, Kelly Bailey, Helena Isabel, Ricardo Pereira ou José Fidalgo.

Miguel Ângelo deixou entrar a luz natural em fotografias cheias de luminosidade e cor e que oferecem uma perspectiva mais crua sobre os vários nomes escolhidos. Raw.Spective reúne ainda imagens naturais e descontraídas e usa o talco, o fumo ou o creme para sobressair o que importa. Adiciona também a ganga como tecido primordial e junta-se à marca de lingerie Intimissimi e à sua recente campanha sob o mote #NoOneCanJudgeMe. Seguindo o mote O Futuro é Natural, o artista exibe esta nova visão da realidade, procurando estabelecer uma relação próxima com quem fotografa.

Miguel Ângelo estudou no Ar.Co e já fotografou para várias publicações nacionais. Em 2010 iniciou o projeto Raw, passando uma década a fotografar livremente e sem preconceitos. Em 2013 lançou o segundo Raw, desta vez com o foco na luz natural e em 2015 iniciou o seu terceiro projeto Cru, que o levou à sua primeira exposição a solo. Em 2019, junta Raw.Spective que mistura todos as suas vertentes numa só exposição.

A mostra conta com mais de 100 imagens de Miguel Ângelo e está patente no Centro Cultural de Cascais até 30 de junho.