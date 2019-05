‘Máxima’ ganha menção honrosa no prémio 'Os Direitos da Criança em Notícia'

A Máxima foi distinguida com uma menção honrosa no prémio de jornalismo "Os Direitos da Criança em Notícia", na categoria de Imprensa, na tarde desta terça-feira, dia 30 de abril, na Assembleia da República, em Lisboa.

A reportagem premiada foi publicada na edição de março de 2018, com o título "Por favor, faça com que os meus pais parem!". O texto é da autoria da jornalista Isabel Stilwell.

"Houve um caso, que quase que chorei e percebi que tanto a delegada do Ministério Público como a juíza também estavam com lágrimas nos olhos, de um pai que pediu para o tribunal intervir meses antes de o filho fazer 18 anos – que ele não via desde os sete, em tempo – e a juíza perguntou: 'mas por que meses antes dos 18 anos, sendo que aos 18 ele vai poder fazer o que quiser?' E este pai disse 'está é a minha última oportunidade'. E a juíza foi capaz ao pôr pai e filho à sua frente com, no fundo, o poder que representa, que é o poder da sociedade. Ela foi capaz de fazer com que este filho voltasse a falar com o pai. E eu acho que por isso os tribunais são tão importantes. É mau quando as coisas acabam no tribunal e em litígio, mas é preciso que os tribunais também tenham a coragem de pôr um fim a estas guerrilhas dos pais, que são os verdadeiros maus-tratos", partilhou connosco Isabel.

Esta foi 5ª Edição do prémio "Os Direitos da Criança em Notícia", que tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores. O Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens selecionou trabalhos que foram publicados em Portugal, entre janeiro e dezembro de 2018.