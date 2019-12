Marriage Story, o filme que assinala o regresso de Scarlett Johansson

Quando Scarlett Johansson (Nova Iorque, 1984) se deu a conhecer ao mundo como atriz de corpo inteiro, há 16 anos, rapidamente se tornou na belle de jour do cinema do início do milénio devido a papéis notáveis, tais como em O Amor é Um Lugar Estranho, em 2003, Rapariga com Brinco de Pérola, daquele ano, ou Vicky Cristina Barcelona, em 2008. Foi neste intervalo de tempo que recebeu as quatro nomeações para os Globos de Ouro. Mas ao longo dos anos, Scarlett desviou a trajetória para aceitar desafios ligados ao sci-fi, à banda desenhada e à animação, tendo contribuído com essas escolhas para reforçar a ideia de que os papéis principais ? na categoria de herói de banda desenhada ? deixaram de ser um exclusivo masculino. Além da incontornável Natasha Romanoff, a Viúva Negra da saga Vingadores, da Marvel, Scarlett Johansson já foi um clone, em A Ilha, em 2005, e interpretou uma personagem semi-humana no filme de ficção científica Sob a Pele, em 2013. É também dela a voz rouca e sensual do sistema operativo pelo qual a personagem de Joaquin Phoenix se apaixona no belo e singelo Her – Uma História de Amor.





É uma história de amor que anuncia o seu regresso, em Marriage Story. Escrito e realizado por Noah Baumbach e com um elenco que integra, entre outros nomes de peso, os de Adam Driver e de Laura Dern, o filme traz-nos uma Scarlett que resgata a sua essência mais dramática para dar vida a uma mulher que luta pela família enquanto esta se desmorona. A atriz terá tirado partido da sua própria experiência, uma vez que ela atravessava um processo de divórcio na altura das filmagens (entre 2014 e 2017 foi casada com o jornalista francês Romain Dauriac, pai da sua filha Rose, de cinco anos). Realidade e ficção a cruzarem-se num filme que teve a estreia no Festival de Veneza e que, desde então, foi muito louvado pela crítica. Estreia na Netflix a 6 de dezembro.