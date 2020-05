Culturas Maria Velho da Costa, entrevistada por Leonor Xavier A escritora e coautora, com Maria Teresa Horta e Mara Isabel Barreno, de "Novas Cartas Portuguesas", morreu no último sábado, aos 81 anos. Foi distinguida várias vezes, incluindo com o Prémio Máxima de Literatura, em 2009. Recordamos a entrevista de Leonor Xavier a propósito disso mesmo.