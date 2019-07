Livros para as férias

Entre clássicos e novidades são várias as possibilidades de leitura para as próximas férias de verão. Biografias, thrillers, romances e crónicas compiladas escondem mundos secretos em que apetece mergulhar com tempo, agora que os dias são mais longos e as férias permitem leituras mais demoradas. Selecionámos, por isso, alguns dos títulos recém-chegados ao mercado editorial, para uma imersão completa nos mais fascinantes universos alternativos.