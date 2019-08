Livros de férias para os miúdos

Férias significam muito tempo livre para as crianças e, por isso mesmo, também permitem leituras mais demoradas. Selecionámos alguns dos títulos mais recentes chegados ao mercado editorial para uma imersão completa nos livros.

Maria II, a menina rainha

As lindas ilustrações da Violeta cor de rosa adornam a história da jovem Maria da Glória, que aos sete anos tornou-se D. Maria II, rainha de Portugal. Isabel Stilwell, a autora bestseller de romances históricos, traz-nos o primeiro título da coleção Rainhas de Portugal dedicado aos mais pequenos.

A obra conta a história da rainha que nasceu no Brasil e só foi conhecer o país ao qual era regente aos 14 anos, quando chegou a Lisboa para assumir o trono que era seu por direito. Isabel envolve-nos pelo ponto de vista da jovem, que depois foi mãe de onze filhos e que, entre guerras e lutas, governou Portugal com pulso de ferro.

101 Pequenas Ações Para Mudar o Mundo

Com enfoque na ecologia e proteção do ambiente, o livro está dividido em três áreas: Cuidar dos Outros – são sugestões de como ajudar os amigos na escola ou em casa; Cuidar do Planeta – conselhos para poupar energia, água e papel, reduzir a poluição e reutilizar os pertences; e Cuidar de Ti – ajuda a entender o benefício de ter um pensamento positivo, comer de maneira saudável e ter tempo para a família e para si próprio.

Com imagens apelativas e linguagem prática e divertida, a obra inclui também check lists e desafios. A galardoada autora Aubre Andrus da obra possui outros títulos já publicados pela Scholastic, American Girl e Disney.

Freckleface Strawberry Loose Tooth!

A atriz Julianne Moore travou a sua guerra pessoal contra os que não gostam de sardas ao escrever livros infantis. Os sucessos de venda têm a heroína Freckleface Strawberry (alcunha pela qual a chamavam a gozar na escola). As obras procuram ajudar crianças com sardas como ela (e não só). Neste livro, em inglês, a ruiva de 7 anos tem um dente solto. E se ele cair durante o período das aulas, ela recebe um prémio especial da enfermeira da escola. Mas e se ele não se mover antes do toque do sino? As crianças que estão no estágio de dentes moles vão rir-se enquanto lêem essa história leve e engraçada sobre a busca da Freckleface pelo seu prémio.

História da Imagem Para Crianças

Este livro permite às crianças descobrir uma ampla variedade de obras-primas, nos mais diversos formatos e suportes. É um primeiro contacto com a cultura visual, desde a pré-história aos dias de hoje, apresentada através de diálogos entre o artista britânico David Hockney e o escritor e crítico de arte Martin Gayford, numa linguagem simples e direta.

Vale ressaltar o brilhante trabalho de ilustrações da londrina Rose Blake, que consegue traduzir em imagem o tom divertido por todo o livro. A obra foi premiada com o BRAW — Bologna Ragazzi Award 2019, na categoria New Horizons.

Minore e a Magia das Cores

Minore é uma menina muito determinada e que facilmente vira tudo do avesso, mas ao mesmo tempo é uma fonte de doçura e bondade. O primeiro livro infantil de Catarina Raminhos conta a história da pequena que é atenta a tudo o que a rodeia e aos problemas ou sentimentos dos outros que não lhe passam despercebidos. Para ajudar a resolver cada situação, a menina inspira-se no poder das cores, usando os lápis de cera, que carrega consigo todos os dias no bolso ou na mochila.

Histórias de Vida – Anne Frank

Este livro da coleção Histórias de Vida relata as vivências de Anne Frank, a jovem autora do diário mais famoso do mundo. Repleta de fotografias e ilustrações, a obra conta como Anne viveu anos escondida dos nazis durante a II Grande Guerra, num anexo secreto de uma casa, oculto por uma estante. No ano que Anne celebraria 90 anos, o livro é uma ótima sugestão para os mais pequenos darem a conhecê-la.

Quando a Tristeza Chama

Por mais que férias remetam à diversão e alegria – e um livro com título de tristeza possa parecer tudo o que você não queira dar à sua criança –, essa comovente e pequena obra explica (a todos) como, às vezes, a tristeza chega sem avisar. Nesta publicação, a Tristeza tem T maiúsculo, porque assume a forma de um amigo imaginário. As ilustrações são tão queridas que é difícil não contemplar as páginas em instantes. O objetivo do livro é ajudar as crianças a identificarem e aprenderem a lidar com o sentimento de tristeza, personificando-o, o que pode se tornar um ótimo auxiliar para pais e educadores na abordagem ao tema dos sentimentos com os miúdos. Quem sabe seja uma ajuda extra na volta das tão amadas férias…

O Gato Malhado

Não é só a capa que é divertida. Neste livro, a história começa de noite, no meio do jardim da D. Alzira. O gato Malhado foi surpreendido por um estrondo vindo do fundo do quintal, que também acordou o cão Patudo. Aquele velho dilema entre cão e gato surge novamente pela escrita de Clara Cunha e Teresa Cortez. A obra irá contar como eles vão mostrar um ao outro qual é o melhor dos dois, ou juntos, unindo patas, irão descobrir o invasor que caíra do céu.

Cabeça de Andorinha

O livro cheio de cor e sensibilidade começa por explicar que o planeta é um lugar cheio de cabeças – umas sempre nas nuvens, outras que baralham as ideias todas – e no meio de tantas, há algumas muito especiais, as chamadas "cabeças de andorinha".

Essas cabeças de andorinha têm as ideias que fazem do mundo um lugar mais bonito, o que serve de inspiração genial para as crianças. Com ilustração de Ana Oliveira e texto de Joana Lopes, a obra foi pensada para ajudar os mais pequenos a descobrir a importância dos afetos e da imaginação.

O Pássaro da Avó

Benji Davies, o autor de livros ilustrados e realizador de animação, estreou-se na literatura para crianças em 2014, com o premiado (e lindo e adorável) A Baleia. O seu novo lançamento vem juntar-se aos outros títulos, como O Regresso da Baleia, A Ilha do Avô e O Olharapo.

Desta vez, Noé vai para casa da avó no verão, que vive sozinha num rochedo minúsculo, está sempre a fazer sopa de algas e demasiado ocupada para brincar. Porém o rapaz resolve ir explorar a ilha durante a maré baixa, enquanto avista-se no horizonte uma tempestade. É claro que Noé faz uma descoberta inesperada, mas não é uma baleia – ela já aparece por lá.

Greve

Catarina Sobral escreve sobre como, um dia, os pontos decretaram greve. Quais pontos? Bom, primeiro, foi a escrita e ninguém se entendia. Depois o ponto verde, e a seguir o ponto de encontro. Facto é que Greve não tem um ponto final na imaginação da autora. A novidade é que reeditaram agora este álbum de estreia de Catarina, de 2011, com um novo formato e alguns pormenores.

Sobral já recebeu diversos prémios, entre eles o Prémio Internacional de Ilustração da Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2014, o Prémio Ilustrarte 2016, o SPA Autores 2013 e várias Menções Especiais do Prémio Nacional de Ilustração.

A História Improvável de um Porquinho na Cidade

A Josie sente-se invisível, por que a sua família é grande demais e a sua casa pequena demais. Até que a porquinha Hamlet entra na sua vida e ela precisa aprender a resolver o problema de como ficar com ela, se não há espaço no seu quarto, na sua casa e muito menos numa cidade. O livro conta como afinal é Hamlet que lhe dá uma grande lição sobre amor, amizade e família. E, principalmente, ensina-a como fazer crescer o coração enquanto não se cresce em altura.

Lua! A Melhor Amiga da Terra

Da mesma autora de Terra! Planeta Fantástico, o livro conta como, cheio de factos superinteressantes, a história da Lua. De forma clara e acessível, explica as suas origens, incluindo a evolução no sistema solar, com informação científica rigorosa. É a própria Lua a contar, na primeira pessoa, a sua história.

Uma história por noite

Para aqueles que ainda não prescindem de uma boa história na hora de dormir, este livro pode ser a solução para os pais que já esgotaram a sua imaginação. Escrito por Clara Cunha e ilustrado por Natalina Cóias, são contos de aventuras, de sorrisos, de sustos e de viagens fascinantes. O formato permite que a criança esteja a ver os desenhos, enquanto alguém lê a história.

O Estranhão

Fred é um jovem peculiar que reúne três características que geralmente o levam às mais surpreendentes peripécias: possui um QI acima da média, tem uma imaginação que não possui limites e é dono de uma curiosidade desmedida.

O livro conta como ele, a princípio, só queria ter uma vida normal e sem sobressaltos, contudo não é uma tarefa nada fácil para um "estranhão".

Eu, Elvis Riboldi

Este é o primeiro volume da série de livros que contam as histórias de Elvis Riboldi, um rapaz que uns juram a pés juntos que é o diabo em pessoa e outros afirmam que é apenas um bocadinho maluco.

O livro mostra como Elvis não precisa de testemunhos, já que é ele que vai explicar, na primeira pessoa, os pormenores do seu próprio comportamento. Uma obra que ensina como nunca ter vergonha de ser como é.

Valente Valentina

O livro bilíngue é inspirado na história da cosmonauta russa Valentina Vladimirovna Tereshkova (1937), a primeira mulher astronauta e a única mulher que foi ao Espaço sozinha, feito a 16 de junho de 1963, aos comandos da nave espacial soviética Vostok 6, que completou 48 órbitas em 71 horas.

A autora desta obra, Andreia Nunes, possui uma vasta experiência profissional na área de prevenção de violência de género na escola e na família, e consegue contar como foi esta missão, que apesar de ter sido bem-sucedida, teve percalços. Se pensa que a falta da escova de dentes foi um problema, perto do erro no computador da nave que fez Valentina ascender, afastando-a da Terra, não parece mesmo nada. Conheça detalhes da descida atribulada no Cazaquistão e saiba que há uma pequena cratera com o seu nome na Lua. Perfeito para pequenas que gostam de sonhar alto.

Ara, a Engenheira das Estrelas

A gestora de programas de engenharia Komal Singh, uma cientista da Google, escreveu, em conjunto com outros pensadores e inventores daquela empresa, este livro infantil com o objetivo de inspirar as raparigas a interessarem-se por Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A obra é o resultado de uma frustração de Komal, que quis mostrar e explicar à filha o que era ser engenheira, após a mesma dizer que "engenheiros são meninos", mas não encontrou nenhuma publicação que provasse o contrário.

Assim nasceu Ara, a personagem de seis anos, que gosta de números com muitos zeros e está decidida a contar as estrelas no céu. Ela encontra quatro pioneiras da tecnologia (inspiradas em engenheiras reais da Google) que, em conjunto, descobrem o algoritmo do sucesso e conseguem resolver grandes problemas.

Aqui é um Bom Lugar

Com texto de Ana Pessoa e ilustrações de Joana Estrela, este livro cheio de humor é como se fosse um diário gráfico, escrito e desenhado a quatro mãos, onde encontramos as observações e os pensamentos curiosos de Teresa Tristeza sobre a família, os amigos e a escola. Divirta-se com as frases ouvidas em casa e na rua e ria com as verdades escondidas na forma de literatura. A obra recebeu o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2018, na modalidade Literatura Juvenil.

Metade, Metade

Há algo melhor do ler sobre os desconsertos e euforias dos apaixonados? Este livro Enche-nos o coração ao falar de amor com jogo de palavras e declarações, fugindo da pieguice. Divirta-se ao ler a história do menino que faz a sua primeira declaração e, quem sabe, inspire os miúdos.

Ajude a plantar uma árvore se comprar um livro através da plataforma Book in Loop

Esta não é uma sugestão de livro, mas vale saber que a livraria online pretende plantar 10 hectares de árvores na floresta portuguesa. Por isso, irá plantar uma árvore de pinheiros mansos por cada compra realizada este ano. O site de compra e venda de manuais escolares em segunda mão quer contribuir com a sustentabilidade ao incentivar as pessoas a reutilizarem seus livros. Saiba mais como adquirir ou vender livros usados através desta startup de Coimbra em www.bookinloop.com.