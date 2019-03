Licença obrigatória do pai aumenta para 20 dias úteis

Por Máxima, 17:52

O aumento da licença obrigatória do pai de 15 para 20 dias úteis foi aprovado esta terça-feira por unanimidade por todos os grupos parlamentares, numa votação indiciária em grupo de trabalho. Mas em contrapartida, a licença facultativa vai diminuir, de 10 para 5 dias úteis, graças a uma proposta do PS que foi aprovada com o voto favorável do PSD.

As votações deverão ser confirmadas em breve na comissão, mas só deverão ter efeitos em 2020.

Saiba tudo no

.