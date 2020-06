Leve os miúdos a passsear sem sair de casa

No site do Pavilhão do Conhecimento o projeto #CienciaVivaEmCasa reúne sugestões para crianças e jovens fazerem em casa, provando que a ciência está em todo o lado, desde partilhar imagens de plantas e fósseis, a fazer experiências e aprender a treinar como um astronauta.

Nem só através dos filmes se pode viver a magia da Disney nestes dias passados em casa. O canal dos Walt Disney Animation Studios no Youtube tem uma playlist onde se ensina a desenhar várias personagens do universo Disney (#DrawWithDisneyAnimation). E enquanto as viagens não são possiveis veja acompanhe no canal de Youtube dedicado aos Parques Disney algumas das suas atrações.

Os grandes museus também estão atentos ao seu público mais jovem. Por exemplo o site das galerias Tate (Londres) tem uma parte só dedicada às crianças, Tate Kids, com uma série de atividades para todos os gostos e idades com trabalhos manuais, pequenas lições de história de arte e quizzes.

Já o Museu Van Gogh (Amesterdão) também dedica o espaço Van Gogh at Home for Children a atividades para os mais pequenos, entre elas vídeos educativos no Youtube, desenhos para pintar e até um jogo de tabuleiro, tudo sobre a vida e obra do artista holandês.

Por cá o site da Fundação Calouste Gulbenkian tem tutoriais para crianças e jovens que envolvem desenho, pintura e escrita.

Com os mais pequenos os Museus de História Natural são um sucesso garantido e, embora ver os esqueletos de dinossauros e animais de grande porte em tamanho real seja impactante, através do site do museu inglês (Natural History Museum) há artigos interativos e uma visita virtual com Sir David Attenborough como áudio-guia.

No site do Metropolitan Museum (Nova Iorque) é possível encontrar uma secção de nome #metkids com um mapa ao estilo Onde Está o Wally? Com desenhos de muitas obras do museu e, ao clicar em algumas delas, é possível ver a obra original e ler a sua história.

No site do Museu do Prado (Madrid) há uma timeline na qual as obras da coleção do museu estão organizadas ao longo dos anos e, através de um motor de busca, é possível encontrar muita informação sobre um artista ou uma obra.