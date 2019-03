Lancôme anuncia iniciativa solidária pelos direitos das mulheres

A Lancôme, marca de beleza transversal a mulheres de todas as idades, defende que só uma mulher feliz poderá ser verdadeiramente bonita e é esse o mote para a iniciativa que levará uma carrinha pão-de-forma a percorrer alguns pontos de Lisboa e do Porto. Aqui, todas as pessoas são convidadas a tirar uma fotografia para partilhar nas suas redes sociais com a hashtag #fazalguemfeliz. Por cada partilha, a Lancôme irá doar um euro à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.

Como incentivo à participação do público, por cada imagem publicada, a marca dá-lhe a oportunidade de ganhar amostras do novo perfume La Vie Est Belle, do Génifique Sérum ou ainda ramos de flores.



Onde encontrar a pão-de-forma da felicidade?

Lisboa:

Dia 20 Março

- Avenida da Liberdade, das 12h30 às 14h30

- Praça D. Luís I (junto ao mercado da ribeira) das 15h30 às 19h30

Dia 21 Março

- Praça de Alvalade das 09h30 às 12h

- Estação do Oriente das 12h30 às 14h

- Avenida Guerra Junqueiro das 15h30 às 19h30

Porto:

Dia 22 Março

- junto ao El Corte Inglés das 09h30 às 12h30

- Estação de metro da Trindade das 14h às 19h