Olga Roriz: Há ainda muito a percorrer

"Eu tenho sempre de começar pelos meus privilégios pessoais, desde criança, os que vieram dos meus pais e da minha formação. A minha situação é muito diferente da maior parte das pessoas da minha geração. Enquanto o meu pai fazia o jantar, a minha mãe estava a ler o jornal na sala. O contrário também acontecia. A minha mãe era jornalista e o meu pai desenhador naval. A minha mãe, uma mulher culta que gostaria de ter sido atriz, ia ao teatro e ao cinema todas semanas, o meu pai acompanhava-a quando podia, mas se ele não podia ela não deixava de ir por isso.

Quanto à [minha] formação dos oito aos 18 anos, foi feita dentro do Teatro de S. Carlos que, ainda na ditadura, era o teatro nacional mais eclético da altura, decerto o mais abrangente e mais internacional. A minha visão como criança nada tinha a ver com a ditadura. Por outro lado, em relação à liberdade de ação, não tive hipótese nenhuma. Nada de saídas à noite fosse com namorados ou com amigos. A liberdade que eu consegui ter foi quando resolvi casar-me. Do meu percurso, até agora, esse foi o meu momento de charneira e de diferença para com o presente. Poucas serão as raparigas, hoje em dia, que têm de se casar para sair do seio familiar. Com pouco mais de 20 anos eu já era coreógrafa no Ballet Gulbenkian. É óbvio que, como mulher, aí senti um peso e uma responsabilidade, sobretudo de não falhar, que hoje continuo a sentir. A democracia abriu o caminho, mas há ainda muito a percorrer. O tema da igualdade de género está na ordem do dia, mas ainda há mulheres a acharem-se inferiores e homens que publicamente e em cargos políticos ostentam a obrigatoriedade de dizerem todos e todas, sem um sentir profundo desse direito. Talvez no dia em que acabarem com o Dia da Mulher ou que instituírem o Dia do Homem estejamos a caminho de alguma igualdade."

Olga Roriz, bailarina e coreógrafa



Uma total mudança da liberdade das mulheres

"O 25 de Abril é um momento paradigmático da mudança da relação da mulher com o mundo. Eu sou resultado disso, perspetivando a minha família. A minha mãe é uma revolucionária que fez o 25 de Abril e a mãe da minha mãe, a minha avó, é uma mulher que viveu plenamente a época das colónias. A minha avó é uma pessoa que fez toda a sua vida nas colónias. Viveu na China, na Índia, em África, até regressar a Portugal. Quando a minha avó regressa das colónias, a minha mãe foge para Paris, tornando-se numa exilada política, juntamente com o meu pai. Nas quatro gerações da minha família – a minha avó, a minha mãe, eu e agora também a minha filha –, houve uma total mudança do paradigma da vida, da liberdade da mulher e das condições que as mulheres tinham e têm para serem livres e serem elas próprias. Se a geração da minha mãe não tivesse quebrado com os padrões, lutado pela liberdade de expressão das mulheres, pela liberdade do voto, talvez a minha mãe ainda teria de pedir autorização ao meu pai para sair do país, como quando para se casar teve de completar 21 anos para que o pai a autorizasse a tal. A minha mãe não era livre para ser o que ela gostaria de ser e a minha avó nem pensar! A minha avó, uma vez, disse-me: ‘Tens muita sorte. Tu podes ser quem gostas de ser, podes ser artista. Eu não pude ser artista.’ Ela era pintora e começou a pintar muito tarde, pois só quando o meu avô morreu, quando se deu o 25 de Abril, quando a Guerra Colonial acabou e quando o país se reencontrou é que ela ganhou a liberdade de expressar quem ela era na verdade, uma artista. O 25 de Abril para mim é a conquista de uma liberdade de eu ter espaço, entendimento e cabimento para ser quem sou."

Joana Vasconcelos, artista plástica