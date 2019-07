Joana Vasconcelos apresenta uma nova piscina, agora na Escócia

A piscina que Joana Vasconcelos criou foi uma encomenda especial da Fundação Jupiter Artland e insere-se no âmbito do Festival de Arte de Edimburgo, que decorrerá até ao final de setembro. Esta instalação artística chama-se Gateway e encontra-se em permanência no parque de esculturas da Jupiter Artland, entre 29 de julho a 9 de agosto.

São nove metros de uma piscina redonda, totalmente funcional, forrada por 11.366 azulejos concebidos à mão e trabalhados com métodos tradicionais na fábrica portuguesa Viúva Lamego, sendo que cada peça é única e sem duplicados. A reconhecida artista incorporou aspetos do seu mapa astrológico no design da obra, tendo esta sido alinhada com uma linha de Ley. Segundo a artista, "Gateway" é um grande mergulho que convida o público a submergir numa dimensão alegre e animada, levando a uma conexão com a energia da Terra. É como um limiar para outro universo do qual não estamos conscientes mas através do qual podemos fluir.".

Apesar de ter sido anunciada em 2018, em Edimburgo, a construção da obra artística atrasou-se devido às condições meteorológicas, tendo sido recentemente finalizada.