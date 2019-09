Jennifer Lopez e o papel de stripper que lhe pode valer um Óscar

Realizado por Lorene Scafaria, Hustlers conta a história real de um grupo de strippers de Nova Iorque que decide enganar alguns dos jovens executivos mais ricos de Wall Street. O filme inspira-se em factos verídicos e é baseado num artigo da jornalista Jessica Pressler (que escreveu o guião ao lado de Scafaria), intitulado "The Hustlers at Scores", publicado pela New York Magazine a 28 de dezembro de 2015.

Contra todas as probabilidades, o filme sobre as strippers estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, a 7 de setembro, e recebeu vários elogios dos críticos, sobretudo a um elenco que conta com Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Madeline Brewer, Lizzo e Cardi B. Lopez não só poderá ser nomeada para um Óscar pela primeira vez, como tem muitas hipóteses de voltar para casa, a 9 de fevereiro, com a estatueta de Melhor Atriz.

O público norte-americano pôde assistir ao filme antes de nós, já que chegou às salas de cinema este fim de semana. Em Portugal, teremos de esperar até 26 de setembro. Segundo o jornal The Guardian, o filme pertence a J.Lo. Para a revista Variety é um filme "totalmente impossível de ignorar com Jennifer Lopez como nunca a vimos antes".

A carregar o vídeo ... Ousadas e Golpistas (Hustlers) | Trailer



Tamanha receção positiva apanhou a atriz desprevenida. "Eu estava literalmente sentada na minha cama ontem e enviaram-me todas as críticas. Não queria acreditar. Comecei a chorar. (...) É um sonho de infância estar lá [nos Óscares]," disse à jornalista norte-americana Hoda Kotb durante uma entrevista à rádio SiriusXM.

Tem ainda sido reportado que Lopez poderá atuar no intervalo do Super Bowl, a 2 de fevereiro de 2020, uma semana antes da cerimónia dos Óscares. A única nomeação de Lopez para um prémio de cinema remonta a 1998, quando foi uma das indicadas para os Globos de Ouro pelo seu papel de protagonista no filme Selena (1997). Contudo, os reconhecimentos nem sempre foram bons, já que a atriz já recebeu algumas vezes o prémio para os piores atores e filmes apresentados ao longo do ano.

© Reprodução YouTube Jennifer Lopez exibe nódoas negras do treino intenso que fez para se preparar para a sua personagem



Dedicação intensa

Jennifez Lopez partilhou no seu canal do YouTube o treino intenso que fez para se preparar para a sua personagem Ramona incluindo aulas de pole dance com a instrutora Johanna Sapakie. "A vida começa no final da sua zona de conforto... Esta foi definitivamente uma das coisas mais difíceis que já fiz fisicamente. Mas tudo valeu a pena no final", escreveu a atriz sobre a exigência física do papel.

O vídeo começa quatro meses antes das filmagens e acompanhamos o primeiro dia de aulas de Lopez, passando por todos os desafios, precalços e nódoas negras que exibe sem vergonha alguma. "Já tive cortes e lesões em filmes, mas nada como isto", diz ao descrever a dor. "Eu não quero parecer que sou do Cirque du Soleil ou a melhor acrobata do mundo, eu só quero parecer convincente, como se fizesse striptease há um tempo, que estou confortável no pole e também no meu jogo, porque a minha personagem é mesmo ativa." Veja o vídeo em baixo.