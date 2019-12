A voz eterna de I Say A Little Prayer, (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, Ain’t no Way ou Respect, Aretha Franklin (1942, Memphis, Tennessee, EUA – 2018, Detroit, Michigan, EUA) deixou-nos aos 76 anos. Franklin, a quem carinhosamente chamavam de Rainha do Soul (Queen of Soul) deixou um legado musical que conquistou gerações, de década em década, e lhe valeu os melhor elogios como o da Rolling Stone, em 2010, que a considerou a maior artista de sempre. Em 1987, tornou-se na primeira mulher a integrar o famoso Rock & Roll Hall of Fame, indicada por Keith Richards.





Jennifer Hudson vai ser Aretha Franklin em Respect

Agora, e depois de Amazing Grace, o filme documentário que mostra a gravação do maior álbum de gospel de todos os tempos, Aretha Franklin é interpretada por Jennifer Hudson em Respect, realizado por Liesl Tommy, e a primeira longa-metragem autorizada baseada na vida de Aretha Franklin. O filme acompanha a ascensão da carreira da artista, desde os tempos de criança, em que cantava no coro da igreja do seu pai até atingir o reconhecimento internacional. Uma história verídica e notável da jornada da icónica cantora e compositora norte-americana para encontrar sua voz. No elenco, além de Hudson, estão atores como Leroy McClain, Forest Whitaker ou Mary J. Blige.

A estreia nos cinemas está agendada para outubro de 2020, mas o primeiro teaser foi revelado hoje. Veja-o acima.