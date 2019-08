Já há data de estreia e teaser da terceira temporada de ‘The Crown’

Há muito que os fãs da série The Crown aguardam pela terceira temporada e a Netflix acaba de dar-lhes um vislumbre da mesma, juntamente com a respetiva data de estreia. É também uma nova oportunidade para ver a atriz Olivia Colman como rainha Isabel II, que aparece no teaser a andar de um lado para o outro, com um vestido de noite, uma faixa azul real e uma coroa de diamantes.

Para além destas imagens, a plataforma de streaming revelou ainda a data de estreia de The Crown: 17 de novembro. Tal como a primeira temporada, que estreou em novembro de 2016, a série acompanha a evolução do reinado da rainha Isabel II no Reino Unido, com todas as rivalidades políticas e intrigas românticas que o compreendem, concentrando-se agora na segunda metade do século XX. The Crown é um dos dramas mais caros produzidos pela Netflix e é o primeiro a ser realizado no Reino Unido.

Nas duas primeiras temporadas da série, a personagem principal, a rainha Isabel II, foi interpretada por Claire Foy, papel que lhe valeu um Emmy e um Globo de Ouro para Melhor Atriz numa Série Dramática. A série também ganhou o Globo de Ouro para Melhor Série Dramática, e foi um enorme sucesso junto do público e da crítica.

Nesta nova fase, os atores foram substituídos por outros de idades adequadas. Assim, Colman sucede a Foy e o novo elenco conta ainda com Helena Bonham Carter como princesa Margarida e Tobias Menzies como príncipe Filipe.