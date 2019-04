O documentário ‘Homecoming’, de Beyoncé, chegou à Netflix

Depois do trailer para o aguardado filme ter sido divulgado a semana passada, Homecoming chegou hoje à Netflix acompanhado de um álbum ao vivo que inclui 40 músicas de Beyoncé, lançado nas plataformas de transmissão de música.

O filme oferece um olhar muito pessoal à atuação de Beyoncé no Coachella de 2018, tão grandiosa que o festival americano passou, para muitos, a chamar-se Beychella. A cantora homenageou as faculdades e universidades historicamente negras nos Estados Unidos (HBCUs), instituições criadas antes da Lei dos Direitos Civis de 1964, com a intenção de servir comunidades afro-americanas.

Beyoncé foi a primeira mulher negra cabeça de cartaz de sempre no Coachella e a cantora aproveitou para deixar uma mensagem de ativisimo e também celebrar os seus ídolos afro-americanos, como Nina Simone e Maya Angelo, apostando em músicos, bandas e rituais afro-americanos.

O documentário, gravado durante oito meses, acompanha o regresso aos palcos da cantora após dar à luz os filhos gémeos, em 2017, e a longa preparação para o festival: quatro meses de ensaios musicais e mais 4 meses de ensaios de dança. A sua icónica atuação contou com mais de 150 pessoas em palco, incluindo músicos, dançarinos e outros artistas criativos, incluindo muitos antigos alunos de HBCUs, todos escolhidos a dedo por Beyoncé.

Sobre a dificuldade de dirigir e produzir o filme, a cantora disse: "Foi um dos trabalhos mais difíceis que fiz(…). Sabíamos que nunca tinha sido feito nada assim num festival e precisava de ser icónico, incomparável. A atuação foi uma homenagem a uma parte importante da cultura afro-americana. Tinha que ser verdadeira para aqueles que já conheciam a história, mas divertido e esclarecedor para os que precisavam aprender."

Como bónus, o documentário vem acompanhado de Homecoming: The Live Album, que inclui as músicas cantadas no Coachella e dois temas bónus, ou seja, 40 músicas gravadas ao vivo pela cantora. O filme já está disponível na Netflix mundialmente e o álbum, ao contrário dos anteriores que só saíram na plataforma do marido - Tidal, encontra-se nas plataformas normais de transmissão de música, como o Spotify ou o Apple Music.