Há um novo bairro na cidade

O Bairro Metropolitan é uma experiência imersiva que reúne diferentes atividades artísticas, musicais e gastronómicas.

Entre esta quinta, 3, e domingo, 6 de outubro, o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia transforma-se num bairro pop-up, com entrada gratuita. Formado por vários espaços temporários instalados em contentores marítimos, o bairro está organizado por ruas temáticas, onde será possível passear e fazer compras, provar vinhos e pratos de diversas origens, ou até mesmo ir ao barbeiro.

Durante quatro dias os visitantes poderão ouvir Tiago Nacarato, Janeiro, Ive Greice, Ricardo Toscano. O jazz será transversal a todos os dias do Bairro Metropolitan (com especial enfoque no dia 3), a 4 o ambiente será mais boémio, sendo o dia 5 de outubro dedicado à Bossa Nova. Dia 6, domingo, integram-se experiências reservadas ao público infantil.

À natureza cultural junta-se a sustentabilidade e preservação da natureza, através da utilização de matérias-primas amigas do ambiente, a reutilização dos contentores e a utilização das avenidas para a consciencialização da extinção do Lince Ibérico. Os participantes poderão obter um guia disponível em várias línguas, a Metropolitan Magazine, com a agenda cultural dos quatro dias.

O projecto é responsabilidade da produtora It’s Always Now.