Há um filme português nomeado para os prémios Goya

O anúncio foi feito pela Academia Portuguesa de Cinema. O filme A Herdade está nomeado para melhor filme ibero-americano nos Prémios Goya, prémios concedidos pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Espanha e que reconhece os melhores profissionais da área. Produzido por Paulo Branco, com argumento de Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes com a colaboração de Gilles Taurand, A Herdade é uma longa-metragem e tem estreia marcada nos cinemas portugueses dia 19 de setembro.

O elenco é composto por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Ana Bustorff, Ana Vilela da Costa, João Vicente, Victoria Guerra, Teresa Madruga, Filipe Vargas, entre outros talentos portugueses. Na sinopse pode ler-se que se trata da história da "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo (…)" convidando-nos a olhar para "o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de abril até aos dias de hoje".

Por sua vez, a estreia mundial do filme está marcada para dia 28 de agosto, no Festival de Cinema de Veneza, enquadrado na competição oficial, e no mês seguinte no Festival de Cinema de Toronto. Os prémios Goya serão apresentados na sua 24ª edição, no dia 25 de janeiro, em Málaga.

A Academia Portuguesa de Cinema vai ainda selecionar até 10 de setembro, o candidato português para o Óscar de melhor filme estrangeiro. Para além do filme presente, os restantes três nomeados são: Raiva, de Sérgio Tréfaut; Parque Mayer, de António Pedro Vasconcelos; e Variações, de João Maia.