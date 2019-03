Gwyneth Paltrow vai entrar na nova série da Netflix

Gwyneth Paltrow vai voltar ao pequeno ecrã ao lado do marido, co-produtor de uma nova série da Netflix. The Politician foi escrita por Ryan Murphy, criador de séries como Glee, American Horror Story e American Crime Story.

"Só [o meu marido] e a sua escrita genial é que me consigam trazer de volta para o original trabalho diurno. The Politician estreia na Netflix a 27 de setembro (no meu aniversário!)", escreveu a atriz no Instagram.

A série segue a vida de um estudante rico da Califórnia que tem de navegar as difíceis águas do liceu enquanto sonha em ser o próximo presidente norte-americano – cada episódio acompanha uma das suas conquistas ou derrotas políticas.

Para além de Paltrow , o elenco conta com nomes como Ben Platt, Zoey Deutch, Lucy Boynton e Laura Dreyfuss e participações de Bette Midler, Jessica Lange e do próprio marido de Paltrow, Brad Falchuk.

Veja aqui o post de Paltrow: