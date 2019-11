Gosta de exposições imersivas? Há três em Londres a acontecer agora

Em Londres, três museus convidam a visitas únicas que combinam arte, ciência e tecnologia. A exposição Moving to Mars (de 18 de outubro a 23 de fevereiro) no Design Museum é, segundo a própria instituição, "uma experiência multissensorial para todas as idades". Estão aqui reunidos cerca de 200 objetos, incluindo contribuições da NASA, da Agência Espacial Europeia e da SpaceX, e ainda o primeiro design urbano sustentável para Marte e os primeiros fatos espaciais desenhados para a superfície marciana.

Moving to Mars

Onde? Design Museum (Londres)

Quando? De 18 de outubro a 23 de fevereiro de 2020

Na Tate Britain a exposição William Blake (1757 – 1827) é a maior dedicada ao poeta e pintor inglês em 20 anos (de 11 de setembro a 2 de fevereiro). Além das 300 obras do artista, esta mostra conta com a recriação da sala onde Blake apresentou a sua arte pela primeira vez em 1809, assim como outra sala onde o museu recorre à ajuda de tecnologia digital, para cumprir o desejo do autor de apresentar trabalhos em grande escala.

William Blake

Onde? Tate Britain (Londres)

Quando? De 11 de setembro a 2 de fevereiro de 2020

Na National Gallery celebra-se Da Vinci com a exposição Leonardo. Experience a Masterpiece (de 9 de novembro a 12 de janeiro) em que a obra A Virgem dos Rochedos é a protagonista. Para tal, a galeria do piso térreo vai transformar-se em estúdio de pintura, onde se explora a composição do quadro através da perspetiva do próprio autor, e numa capela imaginária, o contexto para o qual a obra foi inicialmente encomendada.

Leonardo. Experience a Masterpiece

Onde? National Gallery (Londres)

Quando? De 9 de novembro a 12 de janeiro de 2020