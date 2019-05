Fundação Calouste Gulbenkian assinala Dia da Criança com coleção made in Portugal

Melro-preto, Alvéola-cinzenta, Chapim-azul, Pato-real e Guarda-rios são cinco das nove aves que constituem esta coleção. Espécies ganham cor e transformam-se em peças para crianças e bebés que vão desde porta documentos, muda fraldas, lancheiras, t-shirts, babetes e mochilas, em diversas cores e modelos.

A linha é inspirada no livro As Aves do Jardim Gulbenkian, de João Rabaça e chega mesmo a tempo do Dia da Criança, surpreendendo os mais novos com um presente diferente.

A coleção está disponível nas lojas do Edifício-Sede no Museu da