Fashion Film Festival já tem vencedores

O Fashion Film Festival elegeu no último sábado, 7 de dezembro, os melhores filmes de moda do ano. Aquele que é o único festival de filmes de moda em Portugal bateu nesta sexta edição o recorde com 165 inscrições, registando um aumento de 43% face ao ano anterior. De entre os filmes que foram a concurso, estiveram representados mais de 20 países de quatro continentes, contando com marcas como Stella McCartney, Zegna, Parfois, Lion of Porches ou Salsa Jeans.

Os filmes "Nouvelle Vague", "Zero", "Neo Fever", "URB", "The Breeze"(Vilanova Accessories) e "Márvàny" venceram nesta edição, respetivamente, os prémios de Melhor Filme de Moda de Autor, Melhor filme de moda Alive Mobile, Melhor Filme de Moda de Têxteis Técnicos, Melhor Filme de Moda de Marca e o prémio FFF Máxima, atribuído pelo público.

A decisão dos nomeados coube a um júri reconhecido na área da moda, cinema e criatividade, que incliui a realizadora Leonor Teles (Urso de Ouro de Berlim 2016 para melhor curta metragem), Eva Font (CEO da Barcelona Fashion Film Festival), Susana Albuquerque (diretora criativa da Uzina e presidente do Club de Criativos de Portugal), Marina Sousa (Revista Máxima), Sofia Kah (estilista sediada em Londres) Braz Costa (director Geral do CITEVE), Mário Augusto (jornalista da RTP), Josh Brandao (fotógrafo e realizador baseado em Londres) e Hugo Veiga (director criativo do Akqa São Paulo, vencedor de vários leões em Cannes e considerado o melhor copy do mundo pelo festival Cannes).

"Tem sido um orgulho ver este festival crescer da forma que tem crescido. Temos aumentado a cada ano o número de participantes assim como a qualidade dos filmes a concurso" disse Manuel Serrão, diretor-geral do FFF. O festival chegou a Portugal em 2014 e desde então tem contado com a parceria de festivais internacionais como o La Jolla International Film Festival, Berlin FFF, Madrid FFF, Copenhagen FF e Barcelona FFF. Esta é uma iniciativa da Associação Seletiva Moda em parceria com a produtora audiovisual Farol de Ideias, além de apoiada pelo Compete 2020 e Portugal 2020. Veja em baixo a lista completa dos vencedores.

FILME DE MODA INTERNACIONAL

Melhor Fotografia- Oriol Barcelona|"The Eternal Summertime"

Melhor Realizador- Giacomo Boeri e Matteo Grimaldi – "Be Ready"

Melhor Filme de Moda Internacional- "Nouvelle Vague"

FILME DE MODA DE AUTOR

Melhor Fotografia- João Sousa | "Join the Club"

Melhor Realizador- Leonor Bettencourt Loureiro | "Fleurs du Mal"

Melhor Filme de Moda de Autor- "Zero" | Lea Siebrecht

MELHOR FILME DE MODA ALIVE MOBILE

"Neon Fever" | Daniel Costa

MELHOR FILME DE MODA DE TÊXTEIS TÉCNICOS

"URB" | Olmac

FILME DE MODA DE MARCA

Melhor Fotografia- João Sousa | "Here" (Parfois)

Melhor Realizador- Vladimiro Gonçalves | "School Memories" (Piupiuchick)

Melhor Filme de Moda de Marca- "The Breeze" | Vilanova Accessories

FFF MÁXIMA

"Márvány" | Sarah Cirillo