Evans Hankey é a primeira mulher à frente da equipa de design industrial da Apple

Após quase trinta anos na icónica empresa americana – desde 1992 - o designer Jony Ive anunciou a sua saída da gigante Apple. O criador do iPod e do iPhone saiu para fundar o seu próprio projeto, a empresa LoveFrom, que continuará a prestar serviços à Apple. “Vou continuar a estar muito envolvido. Espero que durante muitos anos”, disse Ive, em declarações ao jornal Financial Times.

Com a saída do designer londrino, a Apple dividirá o seu cargo entre a designer industrial Evans Hankey no cargo de vice-presidente de Design Industrial e Alan Dye, responsável pelo Human Interface Design. Hankey já faz parte da equipa da Apple há anos, além de estar à frente do seu próprio departamento. No seu currículo admirável estão mais de 300 patentes nesta área. Ela será a primeira mulher a assumir o comando da premiada equipa de Design Industrial responsável por diversos produtos icónicos da marca.

Quanto a Ive, o designer elogiou o trabalho dos colegas e disse: "estou muito orgulhoso do trabalho duradouro que fizemos para criar uma equipa de design, do processo e da cultura na Apple, que é única. Hoje é mais forte, mais vibrante e mais talentosa do que em qualquer outro momento da história da Apple ", disse em comunicado de imprensa no site da marca.