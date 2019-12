Estes são os filmes preferidos de Barack Obama em 2019

Barack Obama continua a ser uma das figuras mais acarinhadas dos EUA. E a prova de que também está bem atento à Sétima Arte chega, mais uma vez, com uma recente publicação na sua conta oficial de Facebook que revela parte do seu gosto cultural. "A lista deste ano inclui de tudo, desde explorações da dinâmica de classes a relacionamentos, a uma inspiradora recriação de um clássico gráfico, e ainda um regresso especial a um dos lugares mais especiais da história - um concerto de Aretha Franklin" escreveu, no dia 29 de dezembro. De documentários como o aplaudido American Factory, da Netflix, a galardoados filmes como o Parasite, ou a outros filmes que têm vindo a reunir unanimidade no que toca ao brilhantismo, como o Marriage Story, passando por séries incrivelmente bem escritas (e com humor) como a Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge.

Já é tradição que Barack Obama partilhe a sua lista de favoritos no cinema, na música e na literatura. Veja as escolhas do 44º presidente americano no que toca ao cinema e à televisão, abaixo.

Filmes

- American Factory- Amazing Grace- Apollo 11- Ash is Purest White- Atlantics- Birds of Passage- Booksmart- Diane- The Farewell- Ford v Ferrari- The Irishman- Just Mercy- The Last Black Man in San Francisco- Little Women- Marriage Story- Parasite- The Souvenir- Transit

Séries

- Fleabag: Temporada 2

- Unbelievable

- Watchmen