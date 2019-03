Escola em Famalicão promove educação de manhã e diversão à tarde

A escola do 1º. Ciclo de Requião, em Vila Nova de Famalicão, implementou este ano letivo um projeto educativo que visa que os seus alunos tenham aulas de manhã e tempo para brincar à tarde.

Segundo anunciou ontem, 14, o município à agência Lusa: "Para já o balanço é positivo, com as crianças mais motivadas, professores e encarregados de educação satisfeitos e com a comunidade mais interligada com o processo educativo".

Segundo o mesmo, esta alteração deu-se este ano depois da comunidade educativa, a direção da escola, junta de freguesia e associação de pais terem sentido que deveriam criar um projeto único que se concentrasse em estimular as crianças.

As atividades escolhidas para as tardes dos alunos são dança, teatro, andebol e inglês para os primeiros anos do primeiro ciclo. "Os parceiros e as atividades extracurriculares são escolhidos pela comunidade, procurando garantir variedade e qualidade no processo", lê-se no comunicado do município.