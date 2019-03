‘Era uma vez em Hollywood’, de Quentin Tarantino, já tem trailer

A acaba de sair o primeiro teaser da muito aguardada nova longa-metragem de Quentin Tarantino, que conta com nomes como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Altamente antecipado, este é o nono filme de Quentin Tarantino.

Era Uma Vez em Hollywood segue a época dourada da indústria do cinema: DiCaprio é Rick Dalton e Pitt é o seu duplo, Cliff Booth - vizinhos de Sharon Tate. Como história secundária, o filme foca-se nos assassinatos da Família Manson no verão de 1969, nos Estados Unidos. Margot Robbie a atriz Sharon Tate.

Tarantino escreveu, dirigiu e produziu o filme, inspirando-se na sua infância na LA nos anos 60 e em todo o seu esplendor hippie.

Apesar de ainda não ter sido confirmado, especula-se que o filme tenha estreia na data do 25º aniversário de Pulp Fiction, no Festival de Cannes. A estreia para as salas de cinema está apontada para 26 de julho.