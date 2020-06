Eis Maya Hawke, modelo, atriz e agora cantora

Pertencer à "realeza" de Hollywood tem benefícios, mas impõe desafios. Se as oportunidades florescem, também há que provar que o talento não tem apelido. Maya Hawke [Nova Iorque, 1998] é a mais velha dos dois filhos de Uma Thurman e de Ethan Hawke, tendo também herdado de ambos a beleza e o carisma.





dificultou a infância de Maya e fê-la transitar de escola em escola até descobrir no teatro a forma ideal de comunicação. Estudou um ano na prestigiada, em Nova Iorque, mas abandonou-a para se dedicar ao projeto que seria a sua estreia na representação. Em 2017, liderou o elenco da minissérie televisiva da BBC,, com o papel de. E bastou este trabalho para que a Vanity Fair a incluísse num grupo de nove jovens talentos a caminho de se tornarem estrelas, na sua edição de setembro de 2018. Apesar de ter integrado o elenco do mais recente filme de, foi numa série que se mostrou a um público mais vasto.Na terceira temporada de Stranger Things , o ano passado, vestiu a pele de Robin Buckley e, no passado mês de março, esteve ema contracenar na próxima temporada que só estreará em 2021. Com o início da atual pandemia, Maya regressou àe passou a quarentena em família, dividida entre as casas da mãe e do pai. Em meados de março apresentou a capa do seu disco de estreia na conta deserá lançado a 19 de junho e remonta há alguns anos na tentativa de Maya dar música à poesia que escreve. Assim, as letras são da sua autoria enquanto a composição dos temas ficou a cargo de Jesse Harris, músico consagrado e que colaborou com o pai de Maya.O álbum é intimista e composto por 12 temas que a própria interpreta e considera serem mensagens secretas a pessoas que fazem parte da sua vida. By Myself e Coverage são os singles de apresentação que podemos ouvir no site da artista, MayaHawkeMusic.com , ou no YouTube. Parte dos lucros reverte para a associação. Mas a carreira de atriz não está suspensa, pois está em pós-produção o filme Mainstream que protagoniza, realizado por Gia Coppola, neta do cineasta Francis Ford Coppola, ambas visíveis herdeiras do talento familiar.