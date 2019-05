Eduardo Souto de Moura: 40 anos de trabalho na Casa da Arquitectura de Matosinhos

Um dos mais relevantes arquitetos portugueses, Eduardo Souto de Moura, depositou o acervo referente a 40 anos de trabalho na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, esta segunda-feira, 6.

São documentações textuais, fotografias, relatos de pequenos e grandes projetos e ainda cerca de 8500 peças desenhadas pelo arquiteto, que se somarão as outras 604 maquetes já depositadas na instituição desde 2009. Para Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitectura, a ação é de maior significado para o País que garante, assim, a permanência destes bens. "Com este património, a Casa da Arquitectura irá tratar e dar a conhecer aos investigadores e ao grande público este importante acervo referente a 40 anos de trabalho de um dos mais reconhecidos e premiados arquitetos portugueses", comentou Sampaio.

O património do arquitecto portuense, vencedor do Prémio Pritzker de Arquitetura em 2011, será exibido ao público a partir de outubro com a exposição Souto de Moura – Memória, Projetos, Obras na Casa da Arquitectura, com curadoria de Francesco Dal Co e Nuno Graça Moura.