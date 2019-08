Disney prepara remake de ‘Sozinho em Casa’

Não há um Natal verdadeiramente natalício se não assistirmos aos filmes da época, em casa, enrolados numa manta e com chocolate quente para tornar o cenário mais aconchegante. O filme Sozinho em Casa, original Home Alone, é um dos clássicos dos anos 1990 que mais se popularizou nesta época festiva. Agora a Disney quer fazer um remake deste drama familiar que acompanha a história de uma numerosa e típica família norte-americana que parte de férias e deixa um dos seus filhos para trás, ficando sozinho em casa, à mercê de todo o tipo de peripécias que possa imaginar. O filme teve tanto sucesso que originou, no total, quatro filmes no cinema e na televisão.

Dos grandes planos para o novo filme sabe-se que se pretende que este integre o novo site de streaming Disney+, que será lançado nos Estados Unidos da América em novembro. Após a compra da 21st Century Fox pela Disney, esta possui, atualmente, os direitos de produção da história. De acordo com o site Comicbook, o diretor da Disney Bob Iger, revelou que este novo filme seria "re-imaginado para uma nova geração".

Em relação ao elenco a integrar este novo enredo, a Disney ainda não disponibilizou informações oficiais. Será este um regresso de Macaulay Culkin? O ator foi visto a filmar uma cena de Natal na avenida Wilshire Boulevard, em Los Angeles, surgindo, imediatamente, rumores de um possível regresso. O ator que interpretou a personagem principal de Kevin e cuja imagem nem sempre foi a melhor – estando envolvido em várias polémicas em Hollywood, muito pelo abuso de substâncias toxicodependentes –, partilhou uma fotografia no seu Instagram a brincar com o facto. Nela, Culkin aparece num sofá, com um prato de comida à frente, mostrando uma barriga proeminente e um ar descuidado, descrito pelo próprio com a legenda: "É assim que um Home Alone da atualidade se parece realmente".

A Disney está a apostar igualmente noutros remakes a filmes bem conhecidos do público, como À noite no Museu ou Como perder um homem em 10 dias.