Disney em festa: anúncio de novo serviço de streaming e aniversário da Disneyland Paris

A Disney anunciou esta quinta-feira, dia 11 de abril, a data de lançamento do Disney +. O serviço de tipo streaming estará disponível nos Estados Unidos da América a partir de 12 de novembro a um preço mensal de $6,99 (dólares). Mickey e seus amigos não serão os únicos protagonistas deste espaço, nem tão poço o Disney + se dirige apenas a crianças. Importa lembrar que a família Disney inclui também as marcas Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Segundo comunicado da The Disney Company, este serviço arranca com uma "robusta biblioteca de conteúdo cinematográfico e televisivo" e está prometido para o primeiro ano o lançamento de 25 séries e 10 filmes originais, assim como documentários e conteúdos especiais.

Saiba mais no comunicado aqui.

Esta grande novidade estratégica para 2019 surge na véspera do aniversário da Disneyland Paris. O parque temático nos arredores de Paris cumpre esta sexta-feira, 12 de abril, 27 anos de portas abertas ao público. Em Dezembro de 1985 ficou acordada, entre The Walt Disney Company e o primeiro ministro de França da época, Laurent Fabius, a zona de Marne-la-Valée da Eurodisney, como era chamado o parque na altura. Em Outubro de 1991 o Castelo da Bela Adormecida (único entre os castelos de todos os parques) foi apresentado à imprensa e em Março de 1992 foi inaugurada a estação de comboios RER. Quando tudo estava a postos, às 9:01 do dia 12 de Abril de 1992 o parque Disneyland, os 7 Hotéis Disney e a Disney Village abriram ao público. Hoje, a Disneyland Paris, ocupa uma superfície de 22, 30km2 e, desde a abertura já se venderam mais de sete milhões de maçãs caramelizadas e serviram mais de 500 milhões de refeições.

O ano de 2019 é marcado pela estreia em cinema de uma série de clássicos recriados que prometem ajudar a manter viva a magia Disney.