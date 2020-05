Disney apresenta o primeiro protagonista homossexual

Em apenas nove minutos, a Pixar deu um passo em frente com o lançamento de Out, uma curta-metragem animada e divertida para todas as idades com um protagonista homossexual, realizada por Seven Clay Hunter (que também assinou À Procura de Nemo e Wall-E). O lançamento da passada sexta-feira marca a primeira vez em que o gigante cinematográfico foca uma das suas histórias numa personagem LGBT.

Não se tratando apenas de uma história em que a personagem é gay por acaso, o filme retrata as dificuldades enfrentadas por Greg, que ainda não se assumiu aos pais. Num retrato carinhoso e honesto, abordam-se problemas quotidianos com uma troca de corpo à la Um Dia de Doidos, alguma magia e um cão irrequieto. Tudo começa quando Greg se prepara para se mudar da sua casa nos subúrbios para a cidade com o seu parceiro Manuel. Quando os pais de Greg aparecem de surpresa para o ajudar a empacotar, ele afugenta Manuel e esconde uma fotografia dos dois. De repente, Greg troca de corpo com o seu cão Jim. Entre várias aventuras e o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo na história da Pixar, a história apela ao amor familiar e à aceitação.

Esta não é primeira vez que a Disney conta com personagens assumidamente homossexuais, já que em Toy Story 4 aparecem duas mães a deixar a filha na escola, e em À Procura de Dory, duas mulheres aparecem a passear um carrinho de bebé, retratos estes que, embora não mencionados pela Pixar, foram entendidos pelo público como tal. O filme estará disponível na Disney +, a plataforma de streaming que deverá chegar a Portugal em setembro de 2020.