Dia Internacional da Mulher marcado por greve feminista em todo o país

Entre as várias manifestações e uma greve social, o movimento organizado pela "Rede 8 de Março" vai estar espalhado pelo país, em cidades desde Albufeira, Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, Viseu, Vila Real, Évora, Covilhã ou São Miguel, nos Açores. Uma das responsáveis pela organização declarou à agência Lusa que há uma forte expectativa em relação a esta concentração para que "as ruas se encham de pessoas, sobretudo de mulheres".



Andrea Peniche, membro da organização, explicou também que esta greve é o culminar de um processo de vários meses, mas que finalmente "está criado o momento para que as pessoas percebam que é na rua que podem fazer uma demonstração de força da importância da agenda feminista". Outros membros da organização declaram que "as coisas vão começar a mudar e o facto de os problemas das mulheres serem questões de debate nacional é o princípio para acabar com as várias discriminações de que são alvo".



O próximo passeio espacial da NASA vai ser realizado exclusivamente por mulheres

Carta aberta contra a violência doméstica e de género assinada por mais de 160 mulheres

O primeiro dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica Relacionadas Ensino Superior, dos trabalhadores da saúde ou dos professores, que incentivaram a adesão à greve a quem tenha uma profissão abrangida por qualquer um destes patronatos, no entanto, qualquer um pode participar.

Onde vão acontecer as manifestações?

Lisboa, Praça do Comércio, 17h30 – onde o Primeiro-Ministro também se marchar pelos direitos das mulheres

Porto, Praça dos Poveiros, 18h30

Amarante, Largo S. Gonçalo, 17h

Braga, Avenida Central, 18h

Vila Real, Tribunal Judicial, 17h30

Chaves, Ponte Romana, 19h

Aveiro, Praça do Dr. Joaquim de Melo Freitas, 18h

Viseu, Rossio, 18h

Coimbra, Praça da República, 17h30

Covilhã, Jardim Público, 17h

Albufeira, Praça dos Pescadores, 18h

Fundão, Praça do Município, 10h15

São Miguel, Portas da Cidade de Ponta Delgada, 16h30