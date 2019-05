Concertos e discos imperdíveis para maio

Concertos a não perder





A 29 de maio, Julia Holter , a enigmática voz da pop barroca americana, sobe ao palco do Cineteatro Capitólio para apresentar o seu novo álbum Aviary. A sonoridade de Holter é uma mistura entre a influência de Kate Bush, os cantos tibetanos e a inspiração medieval (€20). A 31 é a vez de Concha Buika subir ao Coliseu dos Recreios para mostrar que o flamenco e o andaluz também podem andar lado a lado com o reggae, o jazz, soul e gospel norte-americanos e o afrobeat (€30 a €80).

Disco à vista

Com génese em 1994 e em Alcobaça, a icónica banda portuguesa The Gift lançou um novo disco. Chama-se Verão e é tudo aquilo que a estação que lhe dá nome o é também: leve, sereno, pautado por uma jovialidade e frescura contagiantes. O novo álbum, e na magnetizante voz de Sónia Tavares, traz ecos do Primavera (2012) e uma sonoridade que acompanha o que de criativo se condensou em O Altar (2017), não deixando de ser uma brisa de ar fresco nos discos de maio. "Na minha visão, é um voltar às raízes. Arranjos para orquestra e sonoridade um pouco mais intensa. Este não é um Verão de praia. É um Verão contemplativo e solitário. Para mim, a nossa melhor obra", revela Sónia Tavares, lead singer da banda, que segue em digressão pelo país para apresentar o novo projeto.

Documentário feminino

Dedicada a mostrar documentários no registo musical, a secção IndieMusic faz parte da programação do festival de cinema IndieLisboa, que decorre de 2 a 12 de maio na capital. O documentário Ela é Uma Música, da jovem realizadora Francisca Marvão, narra as histórias de várias gerações de mulheres no rock/pop nacional, de Lena d’Água e Adelaide Ferreira a Cláudia (dos Linda Martini) ou às Pega Monstro. Num momento em que se debate o equilíbrio de género também na música, este filme torna-se relevante e atual no que respeita à discussão do acesso e da presença das mulheres nesta indústria.