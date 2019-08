‘Como Perder um Homem em 10 Dias’ vai voltar como série de TV

Com Kate Hudson e Matthew McConaughey, o filme icónico de 2003 Como Perder um Homem em 10 Dias está a ser recriado, porém em formato de série de TV. A adaptação está a ser feita pela nova plataforma de streaming norte-americana Quibi – a mesma responsável pela série de terror After Dark, a nova produção do aclamado realizador Steven Spielberg.

Há poucos detalhes ainda. Não se sabe quem irá fazer parte do elenco ou a data de estreia, mas já se sabem pormenores sobre a narrativa. Lembre-se que, no filme original, o guião segue Andie Anderson, a colunista da revista Composure, que tem a tarefa de escrever uma história sobre como sair e terminar com um homem em 10 dias. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta que ele consegue fazer qualquer mulher apaixonar-se por ele durante esse mesmo período de tempo.

A nova versão terá contornos diferentes, mais adaptados à atualidade. A série está a ser escrita pelo comediante Guy Branum, argumentista, dentre outros, do filme Sexo Sem Compromisso (2011) e da série The Mindy Project (2012-2017).

"Achávamos que já não podíamos fazer boas comédias românticas porque os media em papel estão mortos e as mulheres das comédias românticas têm de trabalhar sempre em revistas. Mas, remando contra a maré, a Quibi & Paramount concordaram em deixar-me reescrever ‘Como Perder um Homem em 10 Dias’", partilhou Branum, esta quinta-feira, no Twitter. De acordo com o comunicado, a nova série seguirá uma colunista online e um executivo de publicidade que precisa provar, de uma vez por todas, que é capaz de ser monogâmico.

We were all certain you could not make a good romantic comedy anymore because print media is dead and RomCom ladies have to work at magazines, but against the tides of history, Quibi & Paramount have agreed to let me re-write "How To Lose A Guy In 10 Days" https://t.co/A2YcnKqeCg pic.twitter.com/wnsAj2a24E