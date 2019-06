5 concertos imperdíveis para o verão

Uma iniciativa cultural e musical que liga a cerveja à música, a Heineken organiza, pelo segundo ano consecutivo, a Heineken Convida. São cinco concertos que juntam músicos de géneros diferentes com total liberdade criativa. Em palco, há partilha de repertórios e improvisos, tocam-se covers e mostram-se novas criações.

A 28 de junho, Capitão Fausto e Luís Severo juntam-se no Titanic Sur de Mer, em Lisboa, para um concerto dos ‘Capitão Severo’. No mês seguinte, a 31 de julho, os HMB têm encontro marcado com Tiago Bettencourt no Jardim na Villa, no Algarve, dando origem aos ‘TMB’. Já em agosto, a dia 16, será a vez do DJ Ride e Holly se transfigurarem em ‘Ridlly’ em pleno Danau Beach bar, no Baleal. Por fim, os ‘TMB’ e os ‘Capitão Severo’ vão fechar em pleno a nova série de concertos do Heineken Convida com atuações na Praia no Parque (Lisboa), a 5 de setembro, e no Plano B, no dia 20, respetivamente.





Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline.