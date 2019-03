China censura cenas gay de 'Bohemian Rhapsody'

O filme que segue o percurso dos icónicos Queen e do seu vocalista Freddie Mercury estreou este fim-de-semana na China. Porém, para desagrado dos espetadores as cenas referentes à sexualidade de Mercury, como a apresentação do seu companheiro Jim Hutton ou a gravação do famoso videoclip de I want to break free, no qual a banda veste peças de roupa de mulher, foram cortadas.

De acordo com o jornal The New York Times, faltam cerca de três minutos de conteúdo LGBT à versão chinesa do filme. Palavras como gay e clips de homens a beijarem-se foram totalmente apagadas da longa-metragem que ganhou o Óscar de Melhor Filme nos Óscares deste ano.

Também na cerimónia dos Óscares deste ano, as televisões chinesas substituíram a tradução de gay por "grupo especial", no discurso de de Rami Malek, que interpreta Freddie Mercury no filme, quando recebeu o prémio de Melhor Ator.

Outros filmes vencedores de Óscares como Moonlight e Chama-me pelo teu nome não chegaram sequer aos cinemas chineses apesar de a China ser o segundo maior mercado cinematográfica do mundo.