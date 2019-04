Chicago elege a primeira mulher negra e lésbica para presidente de Câmara

Lori Lightfoot tornou-se esta terça feira, 2, na primeira mulher negra e lésbica a ser eleita presidente da Câmara de Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos da América. "Na cidade que vamos construir juntos, celebremos as nossas diferenças e asseguraremos que todos têm as mesmas oportunidades independentemente da cor da pele e de quem amas", declarou Lori no seu discurso de vitória.

Numa cidade com uma elevada taxa de violência entre gangues, corrupção pública e despejos de famílias negras, a nova presidente tem um enorme desafio pela frente. Aos 56 anos, Lori nunca ocupou um cargo político antes, mas promete lutar para acabar com a corrupção e tornar as ruas da cidade mais seguras.

"Juntos vamos conseguir quebrar este ciclo de corrupção e nunca mais permitir que os políticos usem os seus cargos em proveito pessoal", sublinhou Lightfoot.