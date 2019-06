Charlie Hebdo sobre o Mundial feminino: “Vamos ter de engolir durante um mês”

Machismo, sexismo e misoginia. Como se um sozinho já não fosse demais, o jornal francês Charlie Hebdo, reconhecido pelas suas sátiras expostas em caricaturas e desenhos, causou polémica ao publicar uma referência ao Mundial feminino de forma pejorativa em relação à imagem da mulher.

Desde esta quarta-feira, 12 de junho, a capa da publicação expõe o órgão sexual feminino com um pequeno diferencial: a bola de futebol substitui o clítoris. Na legenda, lê-se a frase "On va en bouffer pendant un mois" que traduzida significa "Vamos ter de engolir durante um mês", isso sem o duplo sentido que o verbo "bouffer" denota, que pode ser traduzido como "comer".

Biche Doe, cartunista responsável por tal criação não se manifestou nas suas redes sociais sobre a polémica do desenho. Diversos jornalistas e leitores de todo o mundo registaram sua indignação de como o jornal retratou esta, que é a primeira edição do Mundial feminino que tem transmissão televisiva, uniforme exclusivo e um álbum colecionável de figurinhas. De acordo com a Fifa, mais de 720 mil ingressos foram vendidos para assistir aos jogos.