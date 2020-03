CCB Aberto ao público (digital)

Nos últimos 27 anos, tem sido uma das mais incontornáveis moradas da cultural nacional. Agora, o Centro Cultural de Belém suspendeu temporariamente a sua programação mas transformou-se numa cidade digital, com uma programação alternativa, a pensar nos seus diferentes públicos. Todas as semanas, às quartas e às sextas-feiras são revelados os diferentes conteúdos artísticos aos quais é possível aceder sem quaisquer custos. Além das conferências sobre arquitetura, história e literatura, a programação do #CCBCidadeDigital inclui concertos de música clássica e pop, bem como de jazz ou fado.

Assim, depois do concerto de apresentação do mais recente álbum de Ricardo Ribeiro, esta semana é tempo de assistir ao concerto tributo a Celeste Rodrigues, de ficar a conhecer algumas sugestões de leitura feitas por Alice Vieira, mas também de realizar atividades com os mais novos, disponibilizadas no livro Um Dia no CCB. Serão ainda partilhados conteúdos da exposição O Mar é a Nossa Terra, da Garagem Sul, com curadoria de André Tavares e Miguel Figueira.



