Caso Profumo: 56 anos inspirando realizadores e artistas

Segredos e mentiras entre a cúpula do governo inglês durante o período da Guerra Fria. Ele era John Profumo, 49 anos, ministro da Guerra na Grã-Bretanha e casado com a atriz Valerie Hobson. Aos 19 anos, Christine Keeler era uma das dançarinas do Murray's Cabaret Club. Uma diferença de trinta anos de idade que não foi empecilho para o adultério que ficou conhecido como o escândalo do século da Inglaterra.

O agravante não era nem o facto de um caso extraconjugal, mas o outro relacionamento de Keeler: o espião soviético Eugene Ivanov. Todos os envolvidos foram levados à Justiça, que depois de algum tempo obrigou Profumo a demitir-se de todos os cargos públicos, inclusive do Partido Conservador, e condenou sua amante a nove meses de prisão, ambos os casos por terem mentido no Parlamento sobre seu relacionamento.

Considerado um dos acontecimentos de maior reprodução no teatro, cinema, música e livros, estas são as melhores inspirações advindas do escândalo político britânico mais comentado de todos os tempos.

The Crown (2017)

A aclamada série do Netflix que conta a história da rainha Isabel II, finaliza a sua segunda temporada com o episódio Mystery Man. O mote do capítulo é envolto a uma festa oferecida pelo osteopata Stephen Ward. Numa fotografia aparecem Christine Keeler (Gala Gordon), John Profumo (Tim Steed) e um suposto espião soviético, tudo isso numa celebração que teve a participação do príncipe Filipe, Duque de Edimburgo.

The Christine Keeler Story (1963)

Esta foi a primeira produção relativa ao caso, ainda em 1963. Realizado por Robert Sppaford, o filme aborda a relação de uma prostituta que se envolve com um político de alto nível. No filme, Christine Keeler interpretou a si mesma e John Drew Barrymore, pai da eterna pantera Drew Barrymore, fez o papel de Ward.

Escândalo (1989)

O filme do realizador Michael Caton-Jones apresenta a relação entre uma dançarina exótica e o ministro da Guerra num verdadeiro escândalo que abalou a sociedade britânica da época. Com Ian McKellen no papel de John Profumo e Joanne Whalley interpretando Christine Keeler, e ainda Bridget Fonda dando vida a Mandy Rice-Davies, a longa-metragem foi indicada aos Globos de Ouro de 1990.

We Didn't Start the Fire (1989)

O cantor americano Billy Joel escreveu a música na mesma época em que fazia 40 anos, e resolveu retratar os acontecimentos que marcaram sua vida, sendo o escândalo Profumo um dos selecionados. O videoclipe foi realizado por Chris Blum e intercala diversos marcos históricos e a vida do cantor.