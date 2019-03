‘Capitão Marvel’, o filme que está a bater recordes e a quebrar estereótipos de género

Com Brie Larson a dar vida à personagem principal, a revista The Hollywood Reporter revela que Capitão Marvel arrecadou um lucro maior que qualquer outro filme do mesmo género feito até hoje. O valor da soma dos bilhetes vendidos apenas no Dia Internacional da Mulher foi de 317 milhões de euros: "A Marvel Studios provou mais uma vez que os filmes que combinam perspectivas e experiências diferentes são aqueles pelas quais as pessoas mais anseiam", admite Cathleen Taff, chefe de distribuição da Disney.

Este é o mais recente filme da Walt Disney com uma protagonista feminina e recebey tanto reconhecimento da crítica como do público, esgotando bihetes em poucas horas. Capitão Marvel também ultrapassou o sucesso de Mulher Maravilha, um filme que, tal como este, pretende desafiar os preconceitos de género no cinema.